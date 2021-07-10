Италия

Среди "бесхозных" команд такие гранды, как Интер, Рома и Лацио.

Нарушенная из-за коронавируса футбольная жизнь в Италии постепенно входит в размеренное русло, однако спонсоры не спешат вкладываться в клубы Серии А – сообщает Calcio e Finanza.

На данный момент шесть представителей Серии А не имеют контрактов со спонсорами на футболках: Интер, Рома, Лацио, Сампдория, Специя и Венеция. И если для середняков и аутсайдеров нормальной практикой является заключение спонсорских контрактов в разгар сезона, большие клубы обычно определяются со спонсорами задолго до его начала.

Интер находится в стадии переговоров с потенциальными преемниками Pirelli. По самым оптимистическим прогнозам этот процесс займет не менее шести недель.

Рома, возлагавшая большие надежды на "эффект Моуриньо", пока разочарована. Мало того, что Qatar Airways, выплачивавшая "волкам" 11 миллионов евро в сезон за надпись на футболке, не стали продлевать контракт, так еще и Hyundai теперь будут платить за рекламу на рукаве не 3 миллиона евро в год, а 2.

Не имеет никаких проблем только Ювентус, однако стоит учитывать тот момент, что спонсорами клуб "снабжает" Exor, контролирующий "старую синьору".

О том, что коммерческая привлекательность итальянских клубов снизилась, свидетельствует также тот факт, что пока ни один из участников Лиги чемпионов от Италии (Интер, Милан, Ювентус и Аталанта) пока не подписал контракты на разрешенную УЕФА с сезона-2021/22 в Лиге чемпионов рекламу на рукавах футболок.