Португалец вновь стал постоянным игроком лиссабонского клуба.
Жоау Мариу, getty images
10 июня 2021, 13:15
Полузащитник Интера Жоау Мариу стал полноценным игроком Спортинга спустя 5 лет.
По информации в Twitter Николо Скиры, лиссабонский клуб выкупил португальца у "нерадзурри" за 8 миллионов евро, включая бонусы.
В минувшем сезоне 28-летний хавбек выступал за Спортинг на правах аренды.
Ранее Мариу защищал цвета португальского клуба с 2011 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Франсишку Тринкан попал в сферу интересов Спортинга.