Португалия

Португалец вновь стал постоянным игроком лиссабонского клуба.

Полузащитник Интера Жоау Мариу стал полноценным игроком Спортинга спустя 5 лет.

По информации в Twitter Николо Скиры, лиссабонский клуб выкупил португальца у "нерадзурри" за 8 миллионов евро, включая бонусы.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек выступал за Спортинг на правах аренды.

Ранее Мариу защищал цвета португальского клуба с 2011 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Франсишку Тринкан попал в сферу интересов Спортинга.