Италия

Бельгийский хавбек ведет переговоры с Кальяри.

Интер готов отпустить полузащитника Раджу Наингголана, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "нерадзурри" не рассчитывает на 33-летнего бельгийца, у которого контракт действует до конца предстоящего сезона.

Также отмечается, что Наингголан ведет переговоры с Кальяри. Бельгиец просит контракт на три года с окладом в 2 миллиона евро в год, а "россоблу" предлагают соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон с зарплатой в 1,5 млн евро.

Вторую часть минувшего сезона Наингголан провел в аренде в Кальяри. На его счету один гол в 22 матчах.

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