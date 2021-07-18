Италия

Украинский полузащитник не успел полностью восстановиться.

Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко готовится к началу нового сезона в составе Аталанты.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, украинский футболист занимался по индивидуальной программе.

Коваленко перебрался из Шахтера в Аталанту прошлой зимой. С того момента украинец провел на поле за бергамасков всего три минуты.

Напомним, что ранее Специя начала переговоры с Аталантой по Коваленко - полузащитник может сменить клубную прописку.