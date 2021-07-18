Украинский полузащитник не успел полностью восстановиться.
Виктор Коваленко, getty images
18 июля 2021, 21:37
Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко готовится к началу нового сезона в составе Аталанты.
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, украинский футболист занимался по индивидуальной программе.
Коваленко перебрался из Шахтера в Аталанту прошлой зимой. С того момента украинец провел на поле за бергамасков всего три минуты.
Напомним, что ранее Специя начала переговоры с Аталантой по Коваленко - полузащитник может сменить клубную прописку.