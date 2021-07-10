Италия

Полузащитник Виктор Коваленко проведет следующий сезон в составе новичка Серии А.

Аталанта и Эмполи договорились о трансфере Виктора Коваленко и нападающего Роберто Пикколи — утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Подробности сделки будут объявлены при официальном представлении новичков команды, выигравшей в сезоне-2020/21 Серию В и вернувшейся в элитный итальянский дивизион.

Виктор Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера в январе, однако по различным причинам в составе первой команды бергамасков принял участие лишь в одном матче.

Роберто Пикколи минувший сезон провел в составе Специи: 23 матча во всех турнирах, 6 мячей.

Ранее Коваленко сказал, что предпочитает играть в составе середняка Серии А, чем вернуться в украинский чемпионат.