Полузащитник Виктор Коваленко проведет следующий сезон в составе новичка Серии А.
Виктор Коваленко, фото ФК Аталанта
10 июля 2021, 10:41
Аталанта и Эмполи договорились о трансфере Виктора Коваленко и нападающего Роберто Пикколи — утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Подробности сделки будут объявлены при официальном представлении новичков команды, выигравшей в сезоне-2020/21 Серию В и вернувшейся в элитный итальянский дивизион.
Виктор Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера в январе, однако по различным причинам в составе первой команды бергамасков принял участие лишь в одном матче.
Роберто Пикколи минувший сезон провел в составе Специи: 23 матча во всех турнирах, 6 мячей.
Ранее Коваленко сказал, что предпочитает играть в составе середняка Серии А, чем вернуться в украинский чемпионат.