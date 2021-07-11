Италия

Вскоре после этого украинец отправится в аренду.

Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко, вероятно, в ближайшее время сменит клубную прописку.

По информации TuttoAtalanta, украинец близок к переходу в Эмполи на правах аренды.

Сообщается, что стороны почти достигли трансферной договоренности и уже сегодня могут прийти к соглашению.

Помимо Коваленко, в Эмполи перейдет нападающий Роберто Пикколи.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша Серии Б Эмполи занял 1 место в турнирной таблице и вышел в главный дивизион Италии.

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