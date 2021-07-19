Италия

Бразильский хавбек сменит клубную прописку.

Защитник миланского Интера Дальберт в ближайшее время станет игроком Кальяри, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в ближайшие часы Кальяри объявит об аренде 27-летнего бразильца с правом выкупа за семь миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дальберт выступал на правах аренды за Ренн. На его счету 18 матчей, в которых он отметился одним ассистом.

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