Италия

Матиас Винья может продолжить карьеру в Серии А.

В ближайшее время состав Ромы может пополнить уругвайский защитник Палмейрас Матиас Винья — сообщает Football Italia со ссылкой на Sport 890.

Уругвайское издание утверждает, что Рома и Палмейрас уже согласовали условия трансфера, согласно которому "волки" заплатят за 23-летнего левого защитника (может сыграть в центре) 11 миллионов евро (плюс возможные бонусы в зависимости от выступлений, которые могут составить до 2,5 миллиона евро).

На счету Виньи 16 матчей за национальную сборную Уругвая (0 голов). На клубном уровне Матиас выступал за Насьональ (49 матчей во всех турнирах, 5 голов) и Палмейрас (68, 5).