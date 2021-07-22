Италия

Кипер вышел в спарринге и отстоял "на ноль".

В рамках товарищеского матча итальянская Парма сумела переиграть немецкий Бохум со счетом 0:1.

Этот матч стал историческим, так как за "крестоносцев" впервые после возвращения на поле вышел вратарь Джанлуиджи Буффон. Он провел на поле 45 минут.

"7339 дней спустя", – написал страж ворот в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, Буффон перешел в Парму в летнее транферное окно свободным агентом, после того, как завершился его контракт в Ювентусе.

Легендарный кипер начинал свою карьеру в клубе из региона Эмилия-Романья.

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