Италия

"Россонери" получат за португальца меньше, чем заплатили за него два года назад.

Милан не расстанется с Рафаэлем Леау менее, чем за 25 миллионов евро — сообщает Calciomercato.com.

Сообщается, что 22-летний вингер не входит в число тех, с кем Милан планирует расстаться, но и не является "неприкасаемым".

В 2019 голу "дьяволы" заплатили за Леау Лиллю 28 миллионов евро.

На Рафаэля ранее претендовали три клуба, но из них 25 миллионов по карману только Вулверхэмптону и Боруссии Д.

Леау за свою профессиональную карьеру выступал за Спортинг Л (5 матчей во всех турнирах, 2 гола), Лилль (26, 8) и Милан (73, 13).