Италия

Руководство "россонери" хочет выручить за португальца 40 миллионов евро.

Нападающий Милана Рафаэль Леау может покинуть состав "россонери" в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство итальянского клуба не планирует расставаться с 21-летним португальцем, но готово выслушать предложения по нему в размере 40 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Леау провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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