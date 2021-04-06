Руководство "россонери" хочет выручить за португальца 40 миллионов евро.
Рафаэль Леау, Getty Images
06 апреля 2021, 13:16
Нападающий Милана Рафаэль Леау может покинуть состав "россонери" в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство итальянского клуба не планирует расставаться с 21-летним португальцем, но готово выслушать предложения по нему в размере 40 миллионов евро.
Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Леау провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
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