Италия

Испанский полузащитник может остаться в чемпионате Испании.

Дженоа рассматривает возможность подписания вингера Ромы Педро Родригеса в качестве усиления состава.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, генуэзцы хотят оформить переход испанского футболиста на правах арендного соглашения.

В прошедшем сезоне на счету Педро уже 40 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов и семь раз отдать результативный пас.

Напомним, что Педро — наиболее возрастной игрок, который забивал свой первый гол в римском дерби.