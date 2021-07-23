Испанский полузащитник может остаться в чемпионате Испании.
Педро, getty images
23 июля 2021, 18:28
Дженоа рассматривает возможность подписания вингера Ромы Педро Родригеса в качестве усиления состава.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, генуэзцы хотят оформить переход испанского футболиста на правах арендного соглашения.
В прошедшем сезоне на счету Педро уже 40 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов и семь раз отдать результативный пас.
Напомним, что Педро — наиболее возрастной игрок, который забивал свой первый гол в римском дерби.