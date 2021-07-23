Италия

Турицны очень хотят подписать бразильского нападающего.

Ювентус не оставляет надежд подписать нападающего Манчестер Сити Габриэля Жезуса в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Calciomercato, туринцы определили бразильца в качестве главной цели.

В прошлом сезоне Жезус провел в составе "горожан" 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, что ранее Манчестер Сити затребовал 50 миллионов евро за Жезуса у Ювентуса.