Турицны очень хотят подписать бразильского нападающего.
Габриэль Жезус, getty images
23 июля 2021, 20:00
Ювентус не оставляет надежд подписать нападающего Манчестер Сити Габриэля Жезуса в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, туринцы определили бразильца в качестве главной цели.
В прошлом сезоне Жезус провел в составе "горожан" 42 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав четыре результативные передачи.
Напомним, что ранее Манчестер Сити затребовал 50 миллионов евро за Жезуса у Ювентуса.