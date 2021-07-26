Италия

Туринцы не планируют вести переговоры с португальским нападающим.

В планы Ювентуса не входит обсуждение нового контракта со звездным нападающим Криштиану Роналду, сообщает издание Sky Sports.

Действующее соглашение португальца с туринским клубом истекает уже через двенадцать месяцев.

В минувшем сезоне Серии А на счету Роналду 33 игры, в которых он забил 29 голов и отдал три голевые передачи.

Напомним, что сам португальский нападающий не намерен уходить из Ювентуса и готов продлить сотрудничество.

Отметим, что в Криштиану Роналду заинтересованы Пари Сен-Жермен и Манчестер Юнайтед. Ювентус, в свою очередь, рассматривает Габриэля Жезуса на замену опытному футболисту.