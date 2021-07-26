Италия

Португалец присоединился к партнерам по команде.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прибыл в тренировочный лагерь клуба.

Португалец пройдет тесты на COVID-19, медобследовние, и приступит к тренировкам с основной группой футболистов.

Сообщается, что у Роналду и главного тренера "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри состоится разговор, основной целью которого является обсуждение будущего футболиста.

Напомним, нынешний контракт КриРо с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. О продлении соглашения пока не сообщалось.

В минувшем сезоне Серии А на счету Роналду 33 игры, в которых он забил 29 голов и отдал три голевые передачи.

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