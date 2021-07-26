Португалец присоединился к партнерам по команде.
Роналду, Getty Images
26 июля 2021, 14:54
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прибыл в тренировочный лагерь клуба.
Португалец пройдет тесты на COVID-19, медобследовние, и приступит к тренировкам с основной группой футболистов.
Сообщается, что у Роналду и главного тренера "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри состоится разговор, основной целью которого является обсуждение будущего футболиста.
Напомним, нынешний контракт КриРо с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года. О продлении соглашения пока не сообщалось.
В минувшем сезоне Серии А на счету Роналду 33 игры, в которых он забил 29 голов и отдал три голевые передачи.
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