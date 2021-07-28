Италия

Немецкий защитник может перебраться в Серию А.

Аталанта и Рома заинтересовались центральным защитником Аугсбурга Феликсом Удуокаи, сообщает Calciomercato.

Немец с нигерийскими корнями может также сыграть на позиции правого защитника и опорного полузащитника.

Источник утверждает, что сумма трансфера высокорослого футболиста (192см) может составить порядка 15 миллионов евро.

Напомним, что Аталанта и Рома также рассматривают возможность подписания защитника Ювентуса Демирала.