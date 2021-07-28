Италия

Маттео Руджери продолжит свою карьеру в составе новичка Серии А.

Защитник Аталанты Маттео Руджери продолжит свою карьеру в составе Салернитаны, сообщает официальный сайт новичка Серии А.

19-летний итальянец перебрался в состав Салернитаны на правах аренды на один сезон с возможностью выкупа. Также опция обратного выкупа предусмотрена для Аталанты.

В минувшем сезоне Руджери провел 20 поединков, из которых 12 в составе молодежной команды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.