Маттео Руджери продолжит свою карьеру в составе новичка Серии А.
Маттео Руджери, ФК Салернитана
28 июля 2021, 10:40
Защитник Аталанты Маттео Руджери продолжит свою карьеру в составе Салернитаны, сообщает официальный сайт новичка Серии А.
19-летний итальянец перебрался в состав Салернитаны на правах аренды на один сезон с возможностью выкупа. Также опция обратного выкупа предусмотрена для Аталанты.
В минувшем сезоне Руджери провел 20 поединков, из которых 12 в составе молодежной команды.
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