Италия

Экс-форвард Интера похвалил футболиста.

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери оценил уровень форварда Фиорентины Душана Влаховича.

"Влахович после Холанда — лучший нападающий в Европе для своего возраста. Он — топ-форвард. Ожидать от него 20+ голов в следующем сезоне? Легко", — сказал Вьери.

Отметим, что Фиорентина, несмотря на интерес к своему лидеру от топ-клубов Европы, намерена его сохранить. Боссы "фиалок" хотят продлить контракт с сербом.

В минувшем сезоне на счету Влаховича 21 забитый мяч и 3 голевых паса в 34 играх за Фиорентину.

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