Италия

"Нерадзурри" хотят подписать нападающего Лацио.

Интер рассматривает варианты усиления атакующей линии в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "нерадзурри" хотят подписать нападающего Лацио Хоакина Корреа.

Отметим, что Симоне Индзаги, который руководит Интером, лишь этим летом перебрался туда из стана римлян.

В минувшем сезоне Корреа провел за римский клуб 38 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 6 результативных передач.

Напомним, что на аргентинского футболиста также претендует Пари Сен-Жермен, который готов задействовать в сделке Пабло Сарабию.