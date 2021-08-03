Футболист очень близок к переезду в Германию.
Йенс Хауге, Getty Images
03 августа 2021, 09:54
Полузащитник Милана Йенс Хауге близок к переходу во франкфуртский Айнтрахт .
Многие СМИ, в том числе Bild и Football Italia, сообщают, что сделка между двумя клубами согласована и неизбежна.
Предыдущее предложение в размере 12 миллионов евро было отклонено, но они смогут заключить сделку, которая оценивается в 15 миллионов, включая бонусы.
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Айнтрахт получил впечатляющее предложение по Амину Юнесу из Саудовской Аравии и на эти деньги хочет подписать норвежца.
В минувшем сезоне Хауге сыграл за Милан 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов.
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