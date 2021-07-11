Йеспер Линдстрем продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.
Йеспер Линдстрем, ФК Айнтрахт
11 июля 2021, 12:22
Айнтрахт на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Брондбю Йеспером Линдстремом.
Соглашение c 21-летним датчанином рассчитано до лета 2026 года.
В прошедшем сезоне Линдстрем провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
Также осенью прошлого года он дебютировал в составе основной сборной Дании.
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