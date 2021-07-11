Германия

Йеспер Линдстрем продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.

Айнтрахт на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Брондбю Йеспером Линдстремом.

Соглашение c 21-летним датчанином рассчитано до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Линдстрем провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

Также осенью прошлого года он дебютировал в составе основной сборной Дании.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.