Итальянцем заинтересовался еще один клуб Серии А.
Эмерсон Палмьери, getty images
08 июня 2021, 12:50
Защитник Челси Эмерсон Палмьери может в ближайшем времени стать игроком миланского Интера.
По информации источника, "нерадзурри" уже работают над трансфером 28-летнего итальянца.
Ранее сообщалось, что "синие" хотят получить за игрока 8-10 млн евро, а сам футболист хочет вернуться в Серию А.
Также отмечалось, что за итальянцем следит Наполи, так как у главного тренера клуба Лучано Спалетти хорошие отношения с футболистом.
Контракт Эмерсона с Челси рассчитан до лета 2022 года.
Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.