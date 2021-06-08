Италия

Итальянцем заинтересовался еще один клуб Серии А.

Защитник Челси Эмерсон Палмьери может в ближайшем времени стать игроком миланского Интера.

По информации источника, "нерадзурри" уже работают над трансфером 28-летнего итальянца.

Ранее сообщалось, что "синие" хотят получить за игрока 8-10 млн евро, а сам футболист хочет вернуться в Серию А.

Также отмечалось, что за итальянцем следит Наполи, так как у главного тренера клуба Лучано Спалетти хорошие отношения с футболистом.

Контракт Эмерсона с Челси рассчитан до лета 2022 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.