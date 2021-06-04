Англия

Итальянец, вероятно, вскоре покинет лондонский клуб.

Челси работает над трансфером защитника Эмерсона Палмьери.

По информации в Twitter Николо Скиры, "синие" хотят получить за игрока 8-10 млн евро, а сам футболист хочет вернуться в Серию А.

Отмечается, что за итальянцем следит Наполи, так как у главного тренера клуба Лучано Спалетти хорошие отношения с Эмерсоном.

Также сообщается, что переговоры с защитником с агентом защитника начал Интер.

Ранее сообщалось, что Челси расстанется с Бакайоко, Эмерсоном и Мозесом.