Итальянец, вероятно, вскоре покинет лондонский клуб.
Эмерсон Палмиери, getty images
04 июня 2021, 06:55
Челси работает над трансфером защитника Эмерсона Палмьери.
По информации в Twitter Николо Скиры, "синие" хотят получить за игрока 8-10 млн евро, а сам футболист хочет вернуться в Серию А.
Отмечается, что за итальянцем следит Наполи, так как у главного тренера клуба Лучано Спалетти хорошие отношения с Эмерсоном.
Также сообщается, что переговоры с защитником с агентом защитника начал Интер.
Ранее сообщалось, что Челси расстанется с Бакайоко, Эмерсоном и Мозесом.