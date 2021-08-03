Италия

"Змеи" хотят на 20 миллионов евро больше, чем им предлагали "пенсионеры".

Несмотря на отказ отдать Ромелу Лукаку за 100 миллионов евро и Маркоса Алонсо, Интер остается открыт к новым предложениям со стороны Челси — резюмирует Football Italia слухи, озвученные итальянскими СМИ.

По версии многих итальянских трансферных экспертов, Интер не сможет ответить "нет", если Челси предложит 120 миллионов и того же Маркоса Алонсо.

Если сделка все-таки состоится, то на замену Лукаку Интер постарается подписать Дувана Сапату из Аталанты.

28-летний бельгиец (98 матчей, 64 гола за национальную сборную) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол), Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (95, 64).

30-летний колумбиец (29 матчей, 4 гола за национальную сборную) выступал за Америку де Кали (54 матча во всех турнирах, 8 голов), Эстудиантес (46, 22), Наполи (53, 15), Удинезе (65, 19), Сампдорию (32, 11) и Аталанту (130, 66).