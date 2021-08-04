Италия

Аргентинский вингер может продолжить карьеру в Дженоа.

Левый вингер Диего Перотти ведет переговоры с Фенербахче о досрочном расторжении действующего контракта, который рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 33-летний аргентинец мечтает вернуться в итальянскую Серию А, где он до переезда в Турцию в октябре прошлого года выступал за Рому и Дженоа.

Отмечается, что следующим клубом Перотти может стать именно Дженоа.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Диего Перотти провел всего 4 поединка, в которых забил 3 мяча.

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