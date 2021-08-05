Италия

Голкипер дал откровенное интервью о личностных ценностях.

Несмотря на свой 43-летний возраст, итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон готов к новым вызовам в профессиональной карьере, за получением которых отправился в итальянскую Парму, где будет стараться вернуть клуб в "элитный" дивизион.

При этом, культовый страж ворот уже с уверенностью может заявить, что в будущем не планирует возвращаться в туринский Ювентус уже в качестве спортивного директора.

"Я прислушался к голосу своего разума, чтобы понять, есть ли у меня еще энергия продолжать играть на наивысшем уровне. Затем, послушал сердце, потому что без его советов нельзя победить даже в карточной игре.

Я уже слишком долго нахожусь в футбольной сфере, но в то же самое время у меня остается множество других жизненных интересов, которые жаждут свободного времени, которого мне так не хватает. В их число входит моя семья: жена, сын, братья, сестры.

Мне повезло, что рядом со мной есть такая женщина, как Илария. В свое время, она вывела меня из глубочайшей депрессии, которая уже осталась в далеком прошлом, но после данного эпизода я чувствую глубокую привязанность к этому человеку. Мучения тех дней дали мне повод переосмыслить все ценности, которые меня окружали.

Я — реалист. Одновременно и сложный, и очень простой человек, которого подпитывают мечты, даже если многие из них в итоге оказываются лишь иллюзиями. Именно поэтому я и вернулся в Парму, где я и вырос в настоящего футболиста. Этот форма точно мне к лицу.

Я чувствую себя художником, поэтому и не хотел останавливать свои выступления, так как художник всегда должен удовлетворить свой собственный нарциссизм демонстрацией способностей.

Мне не нужны другие перспективы в футбольном мире. Я пришел в Серию Б во второй раз в своей карьере. Я сделал это в 28 лет, уже будучи знаменитым, так почему мне нельзя было повторить в 43? В 2006-м это был Ювентус, сейчас — Парма. Вот и вся разница. Я могу играть хоть в любительской лиге — моя историческая ценность от этого никак не поменяется".

Итальянский страж ворот также рассказал о своем отношении к обвинениям его в следовании идеологии фашизма, которые появились еще на почве событий раннего периода его карьеры. После одно из игр Пармы, Буффон поднял в руках майку с надписью: "Палач тот, кто уступает", что является укороченной версией лозунга Бенито Муссолини: "Кто уступает борьбу, является палачом". При этом, в начале 00-х Джиджи играл под номером "88", что также напрямую связывали с этим изречением.

Позднее, Буффон объяснился: "Отстаньте от меня. Никакой я не фашист. Просто я захотел две восьмерки, чтобы поддержать Эрика Линдроса, выступающего под 88-м. Он получил очередное сотрясение мозга, вот я и взял в знак солидарности с ним номер Эрика".

Но сейчас, спустя много лет, Джанлуиджи готов дать более развернутый ответ относительно своих политических взглядов: "В последние годы я становился предметом оскорбительных обвинений. Кто-то сказал, что я фашист, и я не знаю, как ответить на это, за исключением того, что я всегда гордился тем, что представляю свою страну.

Я понимаю и верю, как человек и христианин, что это правильно — помогать нуждающимся, но не создавая конфликтов между родившимися в Италии и иммигрантами. Если бы я должен был определить себя на политическом уровне я бы сказал, что я анархист-консерватор", — подытожил футболист.

Напомним, что для Пармы сезон Серии B начнется с гостевого матча против Фрозиноне, 20 августа.