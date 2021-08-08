Италия

Генуэзцы усилились ганским легионером.

Нападающий Трабзонспора Кейлеб Экубан перешел в итальянскую Дженоа, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 27-летним форвардом подписан на три года, до лета 2024.

Отметим, что Экубан уже имеет опыт выступлений в Италии. Он защищал цвета Кьево, Ренате и других клубов.

В минувшем сезоне на счету Экубана 11 голов и четыре голевых паса в 33 играх за турецкий клуб во всех турнирах.

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