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Кейлеб Экубан, Трабзонспор
08 августа 2021, 00:15
Нападающий Трабзонспора Кейлеб Экубан перешел в итальянскую Дженоа, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 27-летним форвардом подписан на три года, до лета 2024.
Отметим, что Экубан уже имеет опыт выступлений в Италии. Он защищал цвета Кьево, Ренате и других клубов.
В минувшем сезоне на счету Экубана 11 голов и четыре голевых паса в 33 играх за турецкий клуб во всех турнирах.
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