Италия

Наставник каталонцев Рональд Куман заявил, что не может представить Барселону без Месси.

Накануне каталонская Барселона объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман высказался об уходе аргентинца из Барселоны, поблагодарив футболиста за вклад в историю клуба.

"Все еще трудно осознать, что ты больше не будешь играть за «Барселону». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео. Я получил большое удовольствие от того сезона, что мы провели вместе. Я впечатлен твоим отношением к работе и желанием побеждать.

Это делает тебя лучшим игроком мира. А теперь я желаю всего лучшего тебе и твоей семье", – написал Куман на своей странице в Twitter.

По информации некоторых источников парижский клуб уже согласовал переход аргентинца. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта Месси с ПСЖ.