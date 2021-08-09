Италия

Боснийский полузащитник испытывает недостаток игрового времени в каталонской Барселоне.

Полузащитник каталонской Барселоны Миралем Пьянич может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

На полузащитника претендуют Ювентус и Рома, которые не против вернуть футболиста в Италию.Позже появилась информация о заинтересованности в футболисте со стороны миланского Интера.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, боснийский футболист считает приоритетным вариантом возвращение в туринский Ювентус.

По информации источника, футболист готов пойти на значительное снижение зарплаты ради возвращения в Италию.

Ранее Лионель Месси высказался о возможном переходе во французский ПСЖ.