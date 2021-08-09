Италия

Французский форвард Антони Мартиаль может перебраться в Италию.

Миланский Интер, скорее всего, продаст бельгийского форварда Ромелу Лукаку в лондонский Челси.

К слову, возможный трансфер уже вызвал негодование у фанатов миланского клуба, которые напрямую обратились к президенту клуба и вышли на улицу Милана с протестами.

Руководство миланского клуба, по информации прессы, активно ищет замену бельгийскому форварду. Сообщалось, что в Милане рассматривают вариант приобретения форварда Ромы Эдина Джеко.

Как сообщает издание The Sun, Интер рассматривает еще один вариант альтернативы форварду. В Милан может перебраться форвард Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль. Итальянский клуб готов выложить за француза около 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Марсиаль провел в составе Манчестер Юнайтед 36 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отправил Туанзебе в аренду в Астон Виллу.