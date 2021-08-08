Италия

Миланский клуб готов перестраховаться на случай ухода Ромелу Лукаку.

С каждым новым днем факт перехода нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку в лондонский Челси становится все более вероятным, поэтому "змеям", с учетом приближающегося старта сезона итальянской Серии А, необходимо срочно искать достойный вариант замены своему бельгийскому лидеру атак.

Одним из таковых назывался форвард бергамаской Аталанты Дуван Сапата, однако, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, "нерадзурри" параллельно работали по направлению возможного трансфера футболиста римской Ромы Эдина Джеко, и, по всей видимости, преуспели в процессе переговоров.

Оформление сделки между клубами уже успело выйти на финальный этап, а агент игрока Алессандро Лучи уже успел договориться с потенциальным новым клубом своего клиента относительно контракта до 2023-го года.

Ожидается, что уже в ближайшее время Интер должен получить одобрение от Ромы на переход ее нападающего, после чего клубам останется лишь уладить определенные формальности.

35-летний боснийский форвард оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро, с учетом одного оставшегося по действующему контракту года в клубе.

Прошлый сезон для Джеко сложно назвать удачным, так как он постоянно находился в конфликте с экс-наставником Паулу Фонсекой, но даже несмотря на это провел 38 матчей, забив при этом 13 голов и отдав пять голевых передач.