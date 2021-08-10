Италия

Футболист отныне не является игроком миланского клуба.

Миланский Интер на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Раджей Наингголаном.

Футболист, который минувший сезон провел в аренде в Кальяри, с большой вероятностью подпишет с клубом полноценный контракт.

Напомним, бельгиец перешел в Интер в 2018 году из Ромы. За клуб он провел 33 матча, в которых забил шесть голов.

В прошлом сезоне Раджа Наингголан провел в Серии А 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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