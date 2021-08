Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис прибыл в Италию для прохождения медицинского обследования.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "нерадзурри" заплатят за нидерландского футболиста 12,5 миллионов евро плюс бонусы.

Denzel Dumfries has just landed in Milano in order to join Inter from PSV for €12.5m + add ons. Done deal, completed. 🔵🇳🇱 #Inter



Here’s the video from @marifcinter:pic.twitter.com/AAPCxK39nm