Нидерландский защитник завершает свой переход в стан "нерадзурри".
Дензел Думфрис, getty images
12 августа 2021, 23:12
Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис прибыл в Италию для прохождения медицинского обследования.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "нерадзурри" заплатят за нидерландского футболиста 12,5 миллионов евро плюс бонусы.
В 30 матчах минувшего сезона чемпионата Нидерландов за ПСВ Думфрис забил два гола. После игрок поехал на Евро-2020, где в четырех играх отличился дважды.
Напомним, что ранее Интер оформил громкий исходящий трансфер, продав в Челси нападающего Ромелу Лукаку.