Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис прибыл в Италию для прохождения медицинского обследования.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "нерадзурри" заплатят за нидерландского футболиста 12,5 миллионов евро плюс бонусы.

В 30 матчах минувшего сезона чемпионата Нидерландов за ПСВ Думфрис забил два гола. После игрок поехал на Евро-2020, где в четырех играх отличился дважды.

Напомним, что ранее Интер оформил громкий исходящий трансфер, продав в Челси нападающего Ромелу Лукаку.