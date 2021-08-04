Италия

Вингер сборной Алжира может продолжить карьеру в США.

Аталанта Юнайтед ошарашила Наполи предложением 15-ти миллионов евро зв Адама Унаса — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.

Пикантность ситуации в том, что это практически вдвое превышает стоимость футболиста по версии Transfermarkt и на треть больше, чем планировали предложить за Адама интересующиеся им Торино и Монца.

Более того, Лучано Спаллетти наложил вето на трансфер Унаса, однако предложение очень заманчивое, и неаполитанцы взяли время на раздумье.

Выступавший за юниорскую сборную Франции, но решивший в итоге защищать цвета исторической родины (14 матчей и 4 гола за национальную сборную Алжира) за свою клубную карьеру выступал за Бордо (60 матчей во всех турнирах, 10 голов), Наполи (39, 5), Ниццу (19, 4), Кальяри (10, 0) и Кротоне (15, 4).