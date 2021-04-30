Франция

Чилиец намерен завершить карьеру в Бразилии.

Тренер Марселя Хорхе Сампаоли приглашал своего бывшего подопечного по сборной Чили в свою нынешнюю команду, но получил отказ — сообщает Sport.es.

33-летний чилиец намерен остаться в Интере еще на сезон, положенный по контракту, истекающему в июне 2022 года, а затем на правах свободного агента перейти во Фламенго.

Уже в нынешнее воскресенье Интер может официально стать чемпионом Италии, если в субботу обыграет Кротоне, а Аталанта днем позже не одолеет Сассуоло.

Видаль, сыгравший 119 матчей (32 гола) за национальную сборную Чили, выступал за Коло-Коло (56 матчей во всех турнирах, 5 голов), Байер (144, 21), Ювентус (171, 48), Баварию (124, 22), Барселону (96, 11) и Интер (30, 2).