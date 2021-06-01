Италия

Руководство "нерадзурри" хочет снизить потолок зарплат перед стартом следующего сезона.

Полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес могут покинуть миланский Интер в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "нерадзурри" намерено снизить потолок зарплат своего клуба перед стартом следующего сезона, поэтому оба чилийских футболиста были выставлены на трансферный рынок.

Контракт Видаля рассчитан до лета 2022 года, а его оклад составляет 6,5 миллиона евро в год, а у Санчеса соглашение до лета 2023 года и зарплата в размере 7 млн евро.

В минувшем сезоне Видаль провел 30 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста. На счету Санчеса 38 матчей — семь голов и восемь результативных передач.

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