У нападающего мало шансов покинуть "фиалок" в это трансферное окно.
Душан Влахович, getty images
18 августа 2021, 20:57
Президент Фиорентины Рокко Комиссо прокомментировал слухи о возможном уходе Душана Влаховича в текущее трансферное окно.
"Я не знаю, что произойдет, но я планирую оставить Влаховича этим летом, я хочу, чтобы он остался. Но если мы получим предложение в 100 миллионов евро, тогда я подумаю", — приводит его слова Фабрицио Романо.
В прошлом сезоне Серии А Душан Влахович провел в футболке "фиалок" 37 поединков, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать две результативные передачи.
Напомним, что ранее Фиорентину не устроило предложение Атлетико по Влаховичу в размере 60 миллионов евро.