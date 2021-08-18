Италия

У нападающего мало шансов покинуть "фиалок" в это трансферное окно.

Президент Фиорентины Рокко Комиссо прокомментировал слухи о возможном уходе Душана Влаховича в текущее трансферное окно.

"Я не знаю, что произойдет, но я планирую оставить Влаховича этим летом, я хочу, чтобы он остался. Но если мы получим предложение в 100 миллионов евро, тогда я подумаю", — приводит его слова Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Серии А Душан Влахович провел в футболке "фиалок" 37 поединков, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать две результативные передачи.

Напомним, что ранее Фиорентину не устроило предложение Атлетико по Влаховичу в размере 60 миллионов евро.