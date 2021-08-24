Италия

Итальянский форвард "быков" может сменить клубную прописку этим летом.

Нападающий Торино Андреа Белотти в ближайшее время может перейти в миланский Интер, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, сегодня прошла встреча между представителями клубов в Турине по поводу возможного трансфера 27-летнего итальянца.

Также отмечается, что руководство "быков" готово отпустить футболиста за 22 миллиона евро. Низкая сумма связана с тем, что у игрока закончится контракт следующим летом.

В прошлом сезоне Белотти провел 36 матчей, забив 13 голов и отдав семь результативных передач.

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