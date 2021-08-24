Рома продолжает работать на трансферном рынке для усиления линии полузащиты на текущий сезон.

Как сообщает издание Calciomercato, римляне обратили внимание на футболиста Боруссии М Дениса Зкарию.

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник отыграл 32 поединка за "жеребцов", отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, что ранее на Дениса Закарию претендовал представитель элитного дивизиона Англии — Арсенал.