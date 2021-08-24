Римский клуб хочет подписать полузащитника.
Денис Закария, getty images
24 августа 2021, 18:34
Рома продолжает работать на трансферном рынке для усиления линии полузащиты на текущий сезон.
Как сообщает издание Calciomercato, римляне обратили внимание на футболиста Боруссии М Дениса Зкарию.
В прошлом сезоне швейцарский полузащитник отыграл 32 поединка за "жеребцов", отметившись голом и результативной передачей.
Напомним, что ранее на Дениса Закарию претендовал представитель элитного дивизиона Англии — Арсенал.