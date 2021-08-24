Итальянский защитник сменил АПЛ на Серию А.
Давиде Дзаппакоста, ФК Аталанта
24 августа 2021, 19:58
Аталанта на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Челси Давиде Дзаппакосты.
Сроки соглашения с 29-летним итальянцем не разглашаются, но по информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист подписал четырехлетний контракт.
В минувшем сезоне Дзаппакоста выступал за Дженоа на правах аренды. Он провел 25 поединков, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.
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