Италия

Итальянский защитник сменил АПЛ на Серию А.

Аталанта на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Челси Давиде Дзаппакосты.

Сроки соглашения с 29-летним итальянцем не разглашаются, но по информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист подписал четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне Дзаппакоста выступал за Дженоа на правах аренды. Он провел 25 поединков, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

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