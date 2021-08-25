Итальянский форвард предстоящий сезон проведет в Серии А.
Пьетро Пеллегри, ФК Милан
25 августа 2021, 17:21
Нападающий Монако Пьетро Пеллегри подписал контракт с итальянским Миланом, сообщает пресс-служба "монегасков" и "россонери".
Арендное соглашение с 20-летним итальянцем рассчитано до конца нынешнего сезона. У итальянского клуба будет право выкупа футболиста, которое станет обязательным на определенных условиях.
В составе команде Стефано Пьоли форвард будет выступать под 64-м номером.
В прошедшем сезоне Пеллегри провел 17 поединков в составе Монако, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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