24-летний хорват продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате.
Тома Башич, Getty Images
25 августа 2021, 20:38
Лацио на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Бордо Томой Башичем.
Сроки соглашения и другие детали сделки по 24-летнему хорвату не разглашаются. По информации СМИ, сумма трансфера составила около семи миллионов евро.
В нынешнем сезоне Башич сыграл три матча чемпионата Франции и отметился одним ассистом.
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