Италия

24-летний хорват продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате.

Лацио на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Бордо Томой Башичем.

Сроки соглашения и другие детали сделки по 24-летнему хорвату не разглашаются. По информации СМИ, сумма трансфера составила около семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне Башич сыграл три матча чемпионата Франции и отметился одним ассистом.

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