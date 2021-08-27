Италия

Звездный португалец, похоже, перейдет в Манчестер Сити.

Будущее звездного нападающего Криштиану Роналду в Ювентусе продолжает находиться в подвешенном состоянии после того, как в прессе перед стартом Серии А появилась информация, что португалец рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно, а сегодня он якобы попрощался со своими партнерами по команде на тренировочной базе.

Ранее об этом сообщали всевозможные авторитетные источники, однако теперь предстоящий уход Роналду в другой клуб фактически подтвердили уже на официальном уровне. Главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри заявил, что Криштиану хочет уйти из Ювентуса.

"Криштиану сказал мне, что хочет незамедлительно покинуть Ювентус. Это правда. Вот почему он не тренировался сегодня. По этой же причине я не буду включать его в заявку на матч против Эмполи", — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в качестве своего нового клуба рассматривает исключительно Манчестер Сити. Ювентус, в свою очередь, хотел выручить с продажи португальского форварда, соглашение с которым истекает летом 2022 года, примерно 28-30 миллионов евро.