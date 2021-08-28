Италия

Аргентинец поблагодарил Роналду за совместную игру в Турине.

Накануне Криштиану Роналду ушел из туринского Ювентуса. перебравшись в Манчестер Юнайтед.

Аргентинский форвард туринского клуба Пауло Дибала отреагировал на уход Роналду, поблагодарив португальца за совместную игру.

"Иметь возможность учиться, расти и играть рядом с тобой было удовольствием.Сегодня начинается новый этап в твоей карьере, и я желаю тебе всего наилучшего! До скорых встреч, Криштиану", — написал Дибала на своей странице в Instagram.

Ранее Роналду прокомментировал уход из Ювентуса, поблагодарив клуб.