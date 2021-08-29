Италия

Клубы договорились об аренде молодого форварда на два года.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин прилетел в Турин для подписания контракта с Ювентусом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клубы смогли договориться о двухлетней аренде 21-летнего итальянца, которая будет рассчитана на два года и включает в себя опцию обязательного выкупа. Сумма сделки составит около 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кин выступал на правах аренды за ПСЖ. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

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