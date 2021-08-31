Италия

Туринцы больше не нацелены на боснийского полузащитника.

Ювентус больше не претендует на возвращение полузащитника Миралема Пьянича из Барселоны.

Как сообщает Goal, туринский клуб переключился с боснийского полузащитника на Мохаммеда Ихаттарена из ПСВ.

Отметим, что в прошлом сезоне 19-летний футболист отыграл 29 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Фиорентина планирует совершить попытку договориться о трансфере Миралема Пьянича.