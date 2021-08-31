Туринцы больше не нацелены на боснийского полузащитника.
Миралем Пьянич, getty images
31 августа 2021, 01:25
Ювентус больше не претендует на возвращение полузащитника Миралема Пьянича из Барселоны.
Как сообщает Goal, туринский клуб переключился с боснийского полузащитника на Мохаммеда Ихаттарена из ПСВ.
Отметим, что в прошлом сезоне 19-летний футболист отыграл 29 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Фиорентина планирует совершить попытку договориться о трансфере Миралема Пьянича.