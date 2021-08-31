Италия

“Богиня” надеется оставить вингера Сассуоло в Серии А.

Аталанта была практически уверена в приобретении нынешним летом у Сассуоло Жереми Бога, но на ивуарийца появился претендент из АПЛ — резюмирует слухи в итальянских СМИ Football Italia.

Сассуоло был готов расстаться с одним из своих лидеров за 20 миллионов евро, однако после того, как свой интерес проявил Кристал Пэлас, цену подняли до 25 миллионов.

Сам 24-летний Бога, чей контракт с Сассуоло заканчивается 30 июня 2022 года, не скрывает желания покинуть «нероверди», сообщив, что переговоры о продлении контракта завершились ничем.