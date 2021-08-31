“Богиня” надеется оставить вингера Сассуоло в Серии А.
Жереми Бога, Getty Images
31 августа 2021, 09:10
Аталанта была практически уверена в приобретении нынешним летом у Сассуоло Жереми Бога, но на ивуарийца появился претендент из АПЛ — резюмирует слухи в итальянских СМИ Football Italia.
Сассуоло был готов расстаться с одним из своих лидеров за 20 миллионов евро, однако после того, как свой интерес проявил Кристал Пэлас, цену подняли до 25 миллионов.
Сам 24-летний Бога, чей контракт с Сассуоло заканчивается 30 июня 2022 года, не скрывает желания покинуть «нероверди», сообщив, что переговоры о продлении контракта завершились ничем.