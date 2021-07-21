Италия

Переговоры по трансферу ивуарийского хавбека продолжаются.

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога может сменить клубную прописку до конца летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство Сассуоло хочет выручить за 24-летнего ивуарийца 20 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

В услугах Бога заинтересована Аталанта, а точнее его в своей команде хочет видеть наставник бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини.

В прошедшем сезоне Бога провел 27 поединков, в которых забил четыре мяча.

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