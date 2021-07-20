Аталанта может подписать вингера Сассуоло.
Жереми Бога, Getty Images
20 июля 2021, 09:25
Крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, Аталанта по-прежнему заинтересована в ивуарийском вингере, который может стать заменой для одного из лидеров бергамасков.
Дело в том, что главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини больше не считает Йосипа Иличича неприкосновенным футболистом своей команды, поэтому готов одобрить его продажу.
Если 33-летний словенец все-таки покинет клуб из Бергамо, то Гасперини хотел бы подписать вместо него Бога.
Напомним, ранее сам Жереми объявил, что в летнее трансферное окно отправится за новым вызовом в своей карьере.