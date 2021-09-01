Италия

Специалист разъярен невыполненными обещаниями.

Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри не доволен трансферной кампанией клуба в летнее межсезонье.

Дело в том, что руководство "старой сеньоры" не подписало тех футболистов, которых Аллегри хотел в момент прихода в клуб.

Специалист ожидал, что на трансферном рынке Ювентус будет намного активнее. В итоге беседа Аллегри и боссов проходила в негативном тоне.

Отметим, что в летнее трансферное окно Ювентус подписал лишь бразильца Кайо, Мануэля Локателли, взял в аренду Мойзе Кина и усилился Мохаммедом Игаттареном (отдал в аренду в Сампдорию).

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